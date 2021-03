Sono 23.987 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo i dati del bollettino di oggi, venerdì 26 marzo 2021. Ieri erano 23.696. Le vittime sono 457 (ieri 460). Sono 354.952 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 349.472. Il tasso di positività resta intorno al 6,8% come ieri. I casi totali in Italia da inizio epidemia sono 3.488.619. Le vittime salgono a 107.256.

Aggiornamento ore 18:48.

Ricoveri e terapie intensive

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.628, 8 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 288, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 260). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.472 persone, in aumento di 48 unità rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 534.611 persone, in aumento di 3.697 rispetto a ieri.

Attualmente positivi e guariti

Ci sono 566.711 attualmente positivi, in aumento di 3.855 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.814.652 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.764 unità.

La situazione nelle Regioni

In Lombardia si registrano 5.077 nuovi positivi al Covid e 100 vittime. A seguire l’Emilia Romagna con 2.391 e la Puglia con 2.162 casi positivi.

Questa la situazione nelle altre Regioni: Piemonte 2.117, Veneto 2.095, Lazio 2.006, Campania 1.947, Toscana 1.527, FVG 768, Marche 674, Liguria 487, Abruzzo 392, Umbria 320, Sardegna 178, Basilicata 151, Valle d’Aosta 57. Nella provincia autonoma di Trento i nuovi casi sono 238.