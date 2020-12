Sono 8.913 i contagi da coronavirus in Italia, nel giorno del V-Day. Ma con la metà dei tamponi. I numeri del bollettino del 27 dicembre emesso dal ministero della Salute.

Da ieri si registrati altri 305 morti che portano il totale a 71.925 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti altri 59.879 tamponi, sabato erano stati 81.285.

Il tasso odierno di positività sale quindi al 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%). Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza coronavirus è ora di 2.047.696.

Stabili i numeri delle terapie intensive: nel saldo tra ingressi e uscite, sono in calo di 2 unità. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.580. Le persone curate nei reparti ordinari sono invece 23.571, in aumentano di 267 unità rispetto a sabato.

Sono 7.798 i guariti di oggi, che portano il totale a 1.394.011. Gli attualmente positivi sono 581.760, con un incremento di 817.

Per quanto riguarda la distribuzione regionale, si contano 3.337 nuovi casi in Veneto, 1.283 in Emilia Romagna e 977 nel Lazio.

Coronavirus, i bollettini delle Regioni

Lazio

Oggi nel Lazio “su quasi 10mila tamponi nel Lazio (-779) si registrano 977 casi positivi (-146), 16 i decessi (-8) e +817 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%. I casi a Roma città tornano sotto quota 500”. Sono i dati riportati nel bollettino di oggi come evidenziato dall’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato

Lombardia

Sono 466 i contagi da coronavirus resi noti in Lombardia oggi, 27 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 49 morti che portano il totale a 24.867 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

Emilia Romagna

Sono 1.283, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i contagi da coronavirus resi noti oggi in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino regionale. I decessi sono 69.

Puglia

Sono 221 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Puglia secondo il bollettino della regione. I dati fanno riferimento ad altri 12 morti. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, rende noto che oggi in Puglia sono stati registrati 1.748 test per l’infezione da Covid-19.

Sardegna

Rallentano i contagi da Covid-19 in Sardegna, dove oggi sono stati registrati 96 nuovi casi, ma non si fermano i decessi, 6 nelle ultime 24 ore, come da bollettino dell’Unità di crisi regionale.

Veneto

Sono 3.337 i contagi da coronavirus resi noti in Veneto oggi, 27 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 52 morti che portano il totale a 6.038 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia.

Toscana

Sono 227 i nuovi casi di coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 8 morti. Nella Regione i casi di positività al virus sono 118.784, i nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Calabria

Sono 179 i nuovi casi di coronavirus in Calabria secondo l’ultimo bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 4 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 411.970 soggetti.

Piemonte

Sono 470 i contagi da coronavirus resi noti in Veneto oggi, 27 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti che portano il totale a 7.784 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. (Fonte: Ministero Salute).