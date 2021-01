Coronavirus, il bollettino del 27 gennaio: balzo nuovi casi 15.204, 467 morti, tasso sale al 5%. Sono 15.204 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 467. Ieri i positivi erano stati 10.593 e i morti 541.

I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.501.147, i morti 86.889. Gli attualmente positivi sono 477.969, con un calo di 4.448 rispetto a ieri. Sono invece 1.936.289 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.172 unità. In isolamento domiciliare ci sono 454.456 persone (-4.234 rispetto a ieri).

Sono 293.770 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 257.034. Il tasso di positività è del 5,17% (ieri era del 4,1%, quindi in aumento di oltre l’1%).

I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 20 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri sono 115. In totale in rianimazione ci sono 2.352 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.161 pazienti, in calo di 194 unità rispetto a ieri.

Le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono: Veneto 2.385, Lombardia 2.293, Lazio 1.338, Puglia 1.233, Campania 1.178, secondo i dati del ministero della Salute.

La variante inglese mette in ginocchio il Regno Unito

Non si ferma l’ondata di nuovi morti per Covid nel Regno Unito, alle prese con le conseguenze dell’aggressività della cosiddetta variante inglese del virus, abbattutasi sul Paese nelle settimane scorse.

Lo certificano i dati censiti nelle 24 ore – ma comprendenti alcuni ritardi statistici relativi al weekend – a margine di un briefing di Boris Johnson che indicano altri 1.725 decessi contro 1.631 di ieri, fino a un totale che sale a 103.000.

I nuovi contagi sono invece 25.000 su quasi 600.000 test; mentre l’effetto lockdown inizia a far calare l’incremento dei ricoveri. Circa 7,5 milioni i vaccini, fra prima dose e richiami.