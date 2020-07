Coronavirus, il bollettino di lunedì 27 luglio: 170 contagi e 5 morti nelle ultime 24 ore

170 nuovi contagi e 5 morti.

Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 27 luglio, sulla situazione della pandemia da coronavirus in Italia.

Stabile quindi, da qualche giorno, il numero dei decessi: 5 anche nelle ultime 24 ore, per un totale che sale a 35.112.

Una vittima ciascuno in cinque regioni: Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna. Mentre sono cinque anche le regioni senza nuovi casi odierni: Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta.

I guariti sono 147 (ieri 126), e sono 198.593 in tutto. Per effetto di questi dati, aumentano ancora le persone attualmente malate, ma molto meno: +16 oggi, contro +123 di ieri, per un totale di 12.581.

Il totale delle persone colpite dal virus sale a 246.286.

Coronavirus in Lombardia

Quarto giorno consecutivo senza decessi e sei province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi in Lombardia.

“Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all’emergenza Covid, anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale”, commenta l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+1), i ricoverati negli altri reparti 137 (-2). (Fonte: Ansa).