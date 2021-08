Sono 6.860 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della salute di sabato 28 agosto 2021. Ieri erano stati 7.826.

Sono invece 54 i morti in un giorno, rispetto ai 45 di ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 293.464, ieri 265.480. Il tasso di positività è del 2,34%, rispetto al 2,95% di ieri.

In totale, dall’inizio della pandemia sono stati registrati 4.524.292 casi totali, mentre le vittime in Italia sono in tutto 129.056.

In lieve calo il numero di ricoverati, 4.111 (-3 da ieri) mentre resta invariato il numero delle terapie intensive, a 511. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 139.428, pari a 1.310 in più (+1.061 il giorno prima).

Covid, i dati Regione per Regione

Fra le regioni ancora al top la Sicilia, che conta 1.139 nuovi casi. Seguono il Veneto (864) ed Emilia-Romagna (686). Di seguito tutti i bollettini Regione per Regione.

Lombardia 868.384: +540 casi (ieri +601), morti +8

Veneto 453.388: +864 casi (ieri +694), morti +5

Campania 444.689: +564 casi (ieri +576), morti +3

Emilia-Romagna 410.293: +686 casi (ieri + 732), morti +3

Lazio 373.700: +447 casi (ieri +547), morti +2

Piemonte 372.009: +240 casi (ieri +302), morti 0 da 2 giorni

Sicilia 272.490: +1.139 casi (ieri +1.681), morti +19

Toscana 270.006: +601 casi (ieri +752), morti +4

Puglia 263.031: +304 casi (ieri +302), morti +1

Friuli-Venezia Giulia 110.581: +114 casi (ieri +204), morti +1

Marche 110.222: +255 casi (ieri +222), morti 0

Liguria 109.466: +172 casi (ieri +156), morti 0 da 3 giorni

Abruzzo 78.839: +111 casi (ieri +87), morti 0

Calabria 77.084: +358 casi (ieri +313), morti +4

P. A. Bolzano 74.940: +53 casi (ieri +74), morti 0 dal 2 agosto

Sardegna 71.294: +187 casi (ieri +343), morti +3

Umbria 61.469: +109 casi (ieri +86), morti +1

P. A. Trento 47.406: +47 casi (ieri +37), morti 0 da 6 giorni

Basilicata 28.767: +55 casi (ieri +65), morti 0 da 6 giorni

Molise 14.225: +10 casi (ieri +51), morti 0

Valle d’Aosta 12.009: +4 casi (ieri +1), morti 0 dal 14 luglio.