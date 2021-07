Sono 5.696 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo i dati del ministero della Salute nel bollettino di oggi, mercoledì 28 luglio. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 15 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24.

Aggiornamento ore 17:42.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.330.739, mentre oggi i morti hanno superato i 128mila (128.010).

Coronavirus in Italia, aumenta il tasso di positività

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 248.472. Ieri erano stati 241.890. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto al 1,9% di ieri.

Terapie intensive stabili, in crescita gli attualmente positivi

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.685, 74 in più rispetto a ieri.

I dimessi ed i guariti sono invece 4.128.568, con un incremento di 1.827 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 74.161, con un incremento di 3.851 unità nelle ultime 24 ore.