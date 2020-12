Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 docembre del ministero della Salute. Sono 11.212 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Resta molto alto il numero delle vittime: 659.

Coronavirus in Italia, tasso posiività in calo a 8,7%

I tamponi eseguiti sono stati 128.740 (quasi il doppio rispetto ai 68.681 di ieri), con positività in calo a 8,7% rispetto al 12,5% di ieri. I guariti o dimessi sono stati 17.044.

Le persone ricoverate in terapia intensiva per coronavirus in Italia scendono di 16 unità nonostante 256 nuovi ingressi in reparto in sole 24 ore (ieri erano stati 167).

Dai dati odierni sulle terapie intensive mancano quelli della Regione Campania che ha comunicato di non averli a disposizione. I ricoverati con sintomi, invece, calano di 270 unità attestandosi a 23.662. Gli attualmente positivi in Italia sono 568.728, i dimessi o guariti 1.425.730 e i morti 73.029.

Coronavirus in Veneto, 2.655 casi in più. 191 morti

Non accenna a calare il numero degli infettati in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 2.655 in più, dato che porta la cifra complessiva dei positivi al Covid da inizio pandemia a 246.098. I morti sono 191 in più, dato che fa raggiungere un totale di 6.298 deceduti. La Regione fa sapere che questo dato così elevato sconta il non caricamento di deceduto nei giorni scorsi. Nelle ultime ore è sceso di 9 unità il numero dei ricoverati (2.998) mentre, di contro, sono stati occupati 10 posti in più in terapia intensiva (397 il totale)

Lazio, 1.218 positivi e 54 decessi

“Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (+1.782) si registrano 1.218 casi positivi (+252), 54 decessi (+7) e +2.549 guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

“Aumentano i casi, i tamponi, i decessi e i ricoverati, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10% – aggiunge -. I casi a Roma città rimangono sotto quota 500″.

Lombardia, 843 nuovi casi e 49 morti

Con 11.607 tamponi effettuati sono 843 i nuovi casi si coronavirus registrati in Lombardia. Scende sotto quota 500 il numero di ricoverati in terapia intensiva, che sono esattamente 498, dunque 14 meno di ieri e cala di 157 anche il numero di pazienti negli altri reparti (3.634).

E’ di 49 invece il numero dei decessi che sale così a 24.958.

Piemonte, 921 nuovi casi e 56 decessi

ono 921 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 5,5% dei 16.660 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 462, pari al 50,2%.

L’Unità di crisi regionale ha registrato anche 56 decessi, di cui quattro nella giornata di oggi. In calo i ricoverati: i posti occupati in terapia intensiva scendono sotto quota duecento e sono in tutto 196, nove in meno rispetto a ieri; negli altri reparti i ricoverati sono 3.029, 13 in meno di ieri.

Scendono sotto quota 30mila le persone in isolamento domiciliare, che sono 29.021. Dall’inizio della pandemia, in Piemonte sono stati registrati 198.905 positivi, 7.860 morti e 158.799 guariti, di cui 2.331 nelle ultime 24 ore (fonte: Ansa, Repubblica).