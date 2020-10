Coronavirus, bollettino del 29 ottobre: 26.831 nuovi positivi e 217 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 ottobre segnala un nuovo record: 26.831 nuovi positivi, 217 morti

Il bollettino del 29 ottobre sull’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia segnala 26.831 nuove persone positive nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia il numero sale così a 616.595 persone.

I morti delle ultime 24 ore sono 217. Sono invece 3.878 le persone dimesse o guarite. Al momento le persone sicuramente positive in Italia sono 299.191.

Quello segnalato nel bollettino del 29 ottobre è un nuovo, triste record assoluto: sfondati infatti i 26mila nuovi contagi in 24 ore.

Tamponi e ricoveri

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 201.452. Anche questo un nuovo record, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 2.500 più di ieri.

E si segnala un nuovo aumento dei pazienti in terapia intensiva per Covid-19 in Italia. Sono 115 in più nelle ultime 24 ore. Ieri l’aumento era stato di 125. In tutto sono 1.651 le persone in rianimazione.

Nei reparti ordinari ci sono ora 15.964 pazienti, con un incremento di 983 persone.

I contagi in Lombardia

I casi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 7.558, dato record nel singolo giorno, e 47 morti. In totale i decessi salgono a 17.357. E’ anche record di tamponi: 41.260.

Dei 7.558 nuovi contagi, 229 sono ‘debolmente positivi’ e 36 a seguito di test sierologico. La percentuale positivi/tamponi effettuati è al al 18,3%.

I guariti o dimessi sono 898 (totale complessivo: 91.763, di cui 3.603 dimessi e 88.160 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva segnano +21 (292), mentre i ricoverati +357 (3.072). (Fonte: Ansa)

