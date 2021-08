Sono 4.845 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del 3 agosto diffuso dal ministero della Salute. Ieri i contagi erano stati 3.190.

Sono invece 27 i morti di oggi: ieri erano stati 23. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 209.719 tamponi molecolari e antigenici contro gli 83.223 di ieri. Il tasso di positività scende quindi al 2,3%, rispetto al 3,8% di ieri.

Sono 258 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 26 (ieri erano 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.196, 126 in più rispetto a ieri.

I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.363.374, i morti 128.115. I dimessi e i guariti sono invece 4.141.043, con un incremento di 3.615 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 94.216, in aumento di 1.199 unità nelle ultime 24 ore.

Covid, i dati Regione per Regione

Lombardia 854.404: +586 casi (ieri +326), morti +3

Veneto 438.189: +663 casi (ieri +460), morti +4

Campania 431.995: +361 casi (ieri +194), morti +4

Emilia-Romagna 395.850: +365 casi (ieri +560), morti 0

Piemonte 366.305: +194 casi (ieri +138), morti +1 dal 15 luglio

Lazio 359.957: +421 casi (ieri +292), morti +3

Puglia 256.468: +213 casi (ieri +66), morti +2

Toscana 253.453: +326 casi (ieri +452), morti 0

Sicilia 244.612: +809 casi (ieri +262), morti +6

Friuli-Venezia Giulia 108.200: +94 casi (ieri +22), morti 0 dal 29 luglio

Marche 105.878: +125 casi (ieri +65), morti 0 dal 22 luglio

Liguria 105.621: +81 casi (ieri +40), morti +1

Abruzzo 76.346: +54 casi (ieri +25), morti 0

P. A. Bolzano 73.842: +24 casi (ieri 0), morti 0 da 2 giorni

Calabria 71.271: +123 casi (ieri +67), morti +1

Sardegna 62.753: +210 casi (ieri +178), morti +1

Umbria 58.526: +75 casi (ieri +22), morti 0 dal 10 luglio

P. A. Trento 46.466: +24 casi (ieri +12), morti 0 dal 6 luglio

Basilicata 27.497: +66 casi (ieri +7), morti +1

Molise 13.942: +3 casi (ieri 0), morti 0 dal 3 luglio

Valle d’Aosta 11.799: +28 casi (ieri +2), morti 0 dal 14 luglio