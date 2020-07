Salgono ancora i contagi (223 i casi) e diminuiscono i morti (+15).

Questi i numeri dell’ultimo bollettino sulla situazione della pandemia da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.

Sono 223 oggi i nuovi contagiati di coronavirus, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 201.

Di questi, 115 casi sono in Lombardia, il 51,5% del totale in Italia.

Il numero totale dei casi sale così a 241.184.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 15, in calo rispetto alle 30 di ieri.

I morti per coronavirus salgono così a 34.833.

Dai dati del ministero della Salute emerge che le 15 vittime si sono registrate in 6 regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio.

Sono invece solo 2, oltre alla provincia di Bolzano, le regioni che non fanno segnare nuovi casi: si tratta delle Marche e del Molise.

Scendono sotto i 15mila gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, un numero che non si registrava dal 13 marzo.

I malati sono infatti 14.884, con un calo di 176 rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 79 pazienti, 3 in meno di ieri.

Di questi più della metà (41) sono in Lombardia. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute secondo i quali in 13 regioni non ci sono più pazienti nelle rianimazioni.

Negli altri reparti ospedalieri in tutta Italia sono complessivamente ricoverati con sintomi 956, sette meno di ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono scesi sotto i quattordicimila e sono oggi 13.849, 166 in meno nelle ultime 24 ore.

I guariti e i soggetti dimessi sono invece 191.467, con un incremento rispetto a ieri di 384.

Complessivamente sono stati fatti 77.096 tamponi nelle ultime 24 ore, circa 24mila in più rispetto a ieri.

Coronavirus Lombardia, i numeri di oggi

Su 9.758 tamponi eseguiti in un giorno, sono 115 i casi risultati positivi al Coronavirus in Lombardia (di questi 35 a seguito di test sierologici e 34 ‘debolmente positivi’), 94.203 in totale.

Questi i numeri forniti dalla Regione Lombardia.

E’ invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (41) e negli altri reparti (241) mentre sono 4 i morti, per un totale di 16.675.

Per quanto riguarda i positivi, 24 sono stati registrati a Milano (la metà in città), 22 a Bergamo e 15 a Brescia. (Fonte: Ansa).