In salita la curva epidemica in Italia dopo la frenata di casi (ma soprattutto di tamponi) di ieri. Sono 28.244 i nuovi contagi, 353 le vittime.

Coronavirus, il bollettino del 3 novembre: tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 28.244 (ieri 22.253).

L’incremento delle vittime è invece più netto, sono 353 in 24 ore (ieri 233), mai così tanti da inizio maggio.

L’aumento dei casi è compensato da quello dei tamponi: oggi 182.287, quasi 47mila più di ieri, con la percentuale positivi-tamponi scesa dal 16,39% al 15,49%.

A trainare la crescita, la Lombardia con 6.804 nuovi casi, seguita da Piemonte (+3.169), Campania (+2.971), Veneto (+2.298), Toscana (+2.336) e Lazio (+2.209). Il totale dei contagi sale così a 759.829.

In aumento le terapie intensive

In forte crescita i ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: sono 203, contro le 83 di ieri, per un totale che sale a 2.225.

In crescita anche i ricoveri ordinari, +1.274 (ieri +938), 21.114 in tutto.

In totale i contagiati da inizio pandemia sono 759.829 e le vittime 39.412. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 6.258.

Gli attualmente positivi superano i 400 mila e sono ora 418.142 (+21.630 rispetto a ieri). Sono in totale 302.275 i guariti in Italia (+6.258 da ieri), mentre gli attualmente positivi sono 418.142 (+21.630).

Coronavirus bollettino, i casi Regione per Regione

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (6.804), il Piemonte (3.169), la Campania (2.971), la Toscana (2.336), il Veneto (2.298), il Lazio (2.209) ed l’Emilia Romagna (1.912). (fonte AGI)