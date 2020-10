Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 ottobre: 2.844 nuovi casi e 27 morti in 24 ore

Continua a peggiorare il bilancio dei contagi da coronavirus in Italia: il bollettino del 3 ottobre segnala 2.844 nuovi casi e 27 morti. Si tratta del nuovo massimo di positivi dalla fine del lockdown.

Record di contagi in Campania: 401, mentre in Lombardia sono 393. Quasi 119mila i tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 1.247.

I dati del ministero della Salute rilevano ancora una lieve la crescita dei pazienti ospedalizzati: nelle terapie intensive ci sono oggi 297 persone, tre in più nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti ordinari sono 3.205, rispetto a ieri 63 in più.

In isolamento domiciliare ci sono 52.064 persone: 1.503 in più. Il totale dei dimessi e dei guariti sale invece a 231.217 con un incremento di 1.247 in un giorno.

Nel complesso in Italia dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 322.751 persone hanno contratto il coronavirus. Di queste, 35.968 sono decedute. (Fonte: ministero della Salute)