Sono 4.257 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute di lunedì 30 agosto. Domenica erano stati 5.959.

Sono invece 53 i morti in un giorno, rispetto ai 37 di domenica, per un totale di 129.146 vittime da febbraio 2020.

Con 109.803 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è del 3,88%, in aumento rispetto al 2,67% di domenica. Ieri i tamponi erano stati 223.086.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.263.960 e 3.854 quelle odierne, ieri 4.298. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 141.393, pari a 346 in più rispetto a ieri (+1.619 il giorno prima).

Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 23 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sempre secondo i dati del ministero della Salute, sono 50.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.264, 131 in più rispetto a domenica.

Covid, i dati Regione per Regione

Lombardia 868.971: +140 casi (ieri +447), morti +1

Veneto 454.220: +319 casi (ieri +513), morti 0

Campania 445.306: +186 casi (ieri +431), morti +9

Emilia-Romagna 411.436: +546 casi (ieri +605), morti +7

Lazio 374.370: +321 casi (ieri +349), morti +4

Piemonte 372.287: +103 casi (ieri +175), morti +2

Sicilia 275.459: +1.600 casi (ieri +1.369), morti +9

Toscana 270.882: +348 casi (ieri +528), morti +3

Puglia 263.334: +105 casi (ieri +198), morti +3

Friuli-Venezia Giulia 110.699: +38 casi (ieri +80), morti +2

Marche 110.415: +46 casi (ieri +147), morti 0 da 3 giorni

Liguria 109.685: +52 casi (ieri +167), morti +2

Abruzzo 78.998: +20 casi (ieri +140), morti +2

Calabria 77.514: +190 casi (ieri +240), morti +3

P. A. Bolzano 74.981: +9 casi (ieri +32), morti 0 dal 2 agosto

Sardegna 71.764: +187 casi (ieri +283), morti +3

Umbria 61.612: +28 casi (ieri +115), morti +1

P. A. Trento 47.464: +13 casi (ieri +45), morti 0 dal 23 agosto

Basilicata 28.841: +2 casi (ieri +72), morti +2

Molise 14.249: +4 casi (ieri +20), morti 0 da 3 giorni

Valle d’Aosta 12.012: 0 casi (ieri +3), morti 0 dal 14 luglio.