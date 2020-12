Sono 16.202 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo evidenzia il bollettino del ministero della Salute datato 30 dicembre.

Da ieri sono si contano altri 575 morti, che portano il totale a 73.604 dall’inizio della pandemia. Sono stati 169.045 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che sale al 9,6% (+0,9%).

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia scende di 21 unità nonostante i 175 nuovi ingressi delle ultime 24 ore. Sono 2.528.

Per il secondo giorno consecutivo, spiega il bollettino, la Regione Campania ha comunicato di non avere a disposizione i dati quotidiani sugli ingressi in terapia intensiva.

Il numero di ricoverati con sintomi in Italia scende a 23.566 (-96 rispetto a ieri). Il numero di guariti o dimessi registra un aumento di 19.960 unità.

Ad oggi in Italia gli attualmente positivi sono 564.395, i deceduti 73.604 e i dimessi o guariti 1.445.690.

Coronavirus, i bollettini regionali

Veneto

Sono 2.986 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Veneto secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati segnalati altri 112 morti, che portano il totale a 6.410 dall’inizio dell’emergenza nella regione.

Campania

Sono 930 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Si aggiungono altri 47 morti, di cui 9 nelle ultime 24 ore e 38 avvenuti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I tamponi sono stati 11.985. Dei nuovi positivi, 73 sono sintomatici e 857 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall’inizio della pandemia è 188.119, mentre sono 2.016.361 i tamponi complessivamente processati.

Basilicata

Sono 125 i contagi da coronavirus oggi in Basilicata secondo i dati diffusi dalla regione. Nel bollettino, segnalati anche 7 morti. La task force regionale comunica che ieri, 29 dicembre, sono stati processati 1.326 tamponi.

Abruzzo

Sono 278 i nuovi contagi da covid 19 registrati oggi in Abruzzo. Con 21 morti più di ieri (7 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo) sale a 1206 il bilancio totale dei pazienti deceduti dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Emilia Romagna

Sono 1.427 i contagi registrati in Emilia Romagna, su un totale di 18.360 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,8%. Purtroppo, si registrano 69 nuovi decessi (4 a Piacenza, 3 in provincia di Parma, 6 nel modenese, 21 in provincia di Bologna, 5 a Imola, 9 nel ferrarese, 10 in provincia di Ravenna, 4 a Forlì-Cesena, 6 nel riminese, oltre a un decesso di un uomo di 74 anni residente in altra regione).

Piemonte

Sono 1.046 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti.

Lombardia

Sono 1.673 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 80 morti.

Lazio

Sono 1.333 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 66 morti e 1.489 guariti. Nel Lazio sono 74.463 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.808 ricoverati, 303 in terapia intensiva e 71.352 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 83.125, i decessi 3.696 e il totale dei casi esaminati è pari a 161.284.

Toscana

Sono 460 i nuovi casi di coronavirus in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 23 decessi.

Calabria

Sono 449 i nuovi casi di coronavirus in Calabria, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 4 morti. Nella regione ad oggi sono state sottoposte a test 419.041 persone per un totale di 437.520 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 23.518 (+449 rispetto a ieri a fronte di 3.217 nuovi tamponi), quelle negative 395.523. (Fonte: Ministero Salute).