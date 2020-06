Coronavirus, il bollettino del 30 giugno: 142 casi, 23 morti e 1.052 guariti

ROMA – 142 casi, 23 morti e 1.052 guariti nelle ultime 24 ore.

Questo il bollettino della Protezione Civile del 30 giugno sull’andamento della pandemia da coronavirus in Italia.

Sono 142 oggi i nuovi contagiati di Coronavirus, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 126.

Di questi 62 sono in Lombardia, pari al 43,6%.

Il numero totale dei casi sale così a 240.578.

Le vittime invece fanno segnare un aumento a 23 (4 delle quali in Lombardia), dopo le 6 di ieri in tutta Italia.

Complessivamente i morti salgono a 34.767, secondo i dati del Ministero della Salute.

Coronavirus in Italia, i dati regione per regione

I tamponi sono in aumento a 48.273 nelle ultime 24 ore. Sette le regioni senza nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise.

Sono nove le regioni che fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Puglia, Abruzzo, Sicilia, Sardegna. Nelle rimanenti 11 non ci sono stati altri morti.

I guariti superano quota 190 mila.

L’aumento nelle ultime 24 ore è di 1.052 unità, che porta il totale a 190.248.

Diminuiscono di 3 unità oggi i pazienti in terapia intensiva: sono 93, dei quali 42 in Lombardia. In 11 regioni e nella provincia autonoma di Trento non ci sono più ricoverati in rianimazione.

I ricoverati con sintomi sono 1.090, 30 in meno rispetto a ieri, 14.380 le persone in isolamento domiciliare, 900 in meno, e 15.563 gli attualmente positivi, 933 in meno di ieri. (Fonti: Protezione Civile, Ministero della Salute).