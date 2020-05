ROMA – Calano i nuovi contagi per coronavirus in Italia, 416 oggi, 30 maggio, contro i 516 di ieri: un dato che ancora una volta dipende prevalentemente dai numeri lombardi, 221 casi oggi contro i 354 di ieri.

Il totale degli italiani colpiti dal virus sale a ​232.664.

Aumentano invece i decessi, passati dagli 87 di ieri ai 111 di oggi, e sono ​33.340 in tutto.

I guariti sono 2.789 (contro i 2.240 di 24 ore fa), per un totale di ​155.633.

E’ quanto emerge dai dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.

In ben 12 Regioni oggi non si registrano decessi: sono Campania, Puglia, Trento, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Bolzano, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Forte calo del numero dei malati attuali, 2.484 in meno (ieri 1.811), per un totale che scende a ​43.691.

E prosegue da quasi due mesi ormai il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono addirittura 414 in meno (​6.680 in totale), mentre le terapie intensive scendono di 25 unità, e sono 450.

Infine, effettuati in 24 ore 69.342 tamponi, con il rapporto positivi/tamponi che scende a 0,6%, il più basso di sempre.

Nel dettaglio – secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 21.809 in Lombardia (-874), 5.290 in Piemonte (-368), 3.279 in Emilia-Romagna (-285), 1.612 in Veneto (-237), 1.166 in Toscana (-89), 781 in Liguria (-213), 3.055 nel Lazio (-108), 1.347 nelle Marche (-5), 981 in Campania (-5), 1.222 in Puglia (-61), 366 nella Provincia autonoma di Trento (-44), 999 in Sicilia (-138), 305 in Friuli Venezia Giulia (-18), 770 in Abruzzo (invariato, non comunicati dati odierni), 137 nella Provincia autonoma di Bolzano (-17), 31 in Umbria (+0), 186 in Sardegna (-4), 17 in Valle d’Aosta (-2), 151 in Calabria (-8), 156 in Molise (-6), 31 in Basilicata (-2).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.079 (+67), Piemonte 3.858 (+7), Emilia-Romagna 4.107 (+5), Veneto 1.916 (+10), Toscana 1.037 (+6), Liguria 1.459 (+7), Lazio 728 (+7), Marche 987 (+1), Campania 411 (+0), Puglia 500 (+0), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Sicilia 273 (+1), Friuli Venezia Giulia 333 (+0), Abruzzo 404 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 130 (+0), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 22 (+0), Basilicata 27 (+0).

I tamponi per il coronavirus sono finora 3.824.621, in aumento di 69.342 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.404.673. (fonti ANSA, AGI)