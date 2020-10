Coronavirus, bollettino del 30 ottobre: 31mila positivi, 199 morti

Il bollettino del 30 ottobre segnala in Italia nelle ultime 24 ore 31mila nuovi casi di coronavirus e 199 morti

Continua ad aumentare il numero di persone positive al coronavirus in Italia: il bollettino del 30 ottobre segnala 31.084 nuovi casi. Per la prima volta si supera così la soglia dei 30mila casi in un giorno. I morti nelle ultime 24 ore sono 199.

Nel complesso dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Italia almeno 647.674 persone hanno contratto il virus. Tra loro, 38.321 sono decedute.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 215.085,13.633 in più rispetto a ieri, quando erano stati 201.452.

Il tasso di positività è al 14,4%. Ieri era al 13,3%. (Fonte: Ansa)