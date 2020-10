Coronavirus, bollettino del 30 ottobre: 31mila positivi, 199 morti

Il bollettino del 30 ottobre segnala in Italia nelle ultime 24 ore 31mila nuovi casi di coronavirus e 199 morti

Continua ad aumentare il numero di persone positive al coronavirus in Italia: il bollettino del 30 ottobre segnala 31.084 nuovi casi. Per la prima volta si supera così la soglia dei 30mila casi in un giorno. I morti nelle ultime 24 ore sono 199.

Nel complesso dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Italia almeno 647.674 persone hanno contratto il virus. Tra loro, 38.321 sono decedute.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 215.085,13.633 in più rispetto a ieri, quando erano stati 201.452. Il tasso di positività è al 14,4%. Ieri era al 13,3%.

I ricoveri

Dal bollettino del ministero della Salute emerge inoltre che sono 16.994 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, con un incremento rispetto a ieri di 1.030 pazienti. Nelle terapie intensive invece ci sono oggi 1.746 persone, 95 più di ieri.

L’aumento degli attualmente positivi in un giorno è di 26.595 che portano il totale dei malati a 325.786. Molto più ridotto, invece, l’incremento dei guariti: 4.285 nelle ultime 24 ore per un totale di 283.567.

Report Altems: casi più che quadruplicati in 2 mesi

In due mesi sono più che quadruplicati, in Italia, i casi di infezione da Sars-Cov-2. Nel periodo che va dal 28 settembre al 27 ottobre, infatti, la prevalenza è pari a 504 contagi per 100mila abitanti, contro una prevalenza di 111 per 100mila nel periodo dal 29 agosto-27 settembre.

È quanto emerso dall’Instant Report Covid-19 dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell’Università Cattolica per esaminare in modo sistematico l’andamento della diffusione del nuovo coronavirus nelle 21 Regioni e Province Autonome.

“Il contagio – sottolinea Giancarlo Damiani, associato di Igiene generale ed applicata – corre veloce. In termini di monitoraggio della prevalenza degli ultimi due mesi, si nota come a ottobre, rispetto a settembre, la prevalenza sia aumentata di 5 volte, con un aumento dei tamponi, nello stesso periodo, di quasi il 60%”.

I dati al 27 ottobre mostrano che la percentuale di casi attualmente positivi (255.090) sulla popolazione nazionale è pari allo 0,42% ed è quasi raddoppiato rispetto ai dati del 20 ottobre in cui si registrava lo 0,24%.

La percentuale di contagiati da inizio epidemia (che sono attualmente 564.778) sulla popolazione italiana è in sensibile aumento, ed è passata dallo 0,72% allo 0,94%.

Il 27 ottobre è anche la data in cui si è registrata la massima prevalenza giornaliera in Italia: 432 casi ogni 100.000 residenti.

Il valore massimo si registra in Valle D’Aosta (1.089), mentre il dato più basso si registra in Calabria (120 casi ogni 100.000 residenti). (Fonte: Ansa)