Sono 6.596 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del 4 agosto 2021 diffuso dal ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi erano 4.845.

Sale quindi a 4.369.964 il numero totale di persone che hanno contratto il Covid, compresi guariti e morti, dall’inizio della pandemia. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 21 (ieri 27), per un totale di 128.136 vittime in Italia da febbraio 2020.

I guariti o dimessi sono 3.565 (ieri 3.615) per un totale di 4.144.608 sopravvissuti. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 97.220, pari a 3.004 in più rispetto a ieri (+1.199 il giorno prima).

Preoccupa però il numero dei ricoveri: sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero, sono stati 14 (ieri erano 26). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.309 (ieri 2.196), 113 in più rispetto a ieri.

Con 215.748 tamponi molecolari e antigenici effettuati, il tasso di positività sale al 3,1%. Ieri era al 2,3%.

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 855.210: +806 casi (ieri +586)

Veneto 438.968: +779 casi (ieri +663)

Campania 432.491: +496 casi (ieri +361)

Emilia-Romagna 396.341: +495 casi (ieri +365)

Piemonte 366.562: +257 casi (ieri +194)

Lazio 360.470: +513* casi (ieri +421)

Puglia 256.704: +236 casi (ieri +213)

Toscana 254.218: +765 casi (ieri +326)

Sicilia 245.420: +808 casi (ieri +809)

Friuli-Venezia Giulia 108.332: +133 casi (ieri +94)

Marche 106.089: +211 casi (ieri +125)

Liguria 105.773: +152 casi (ieri +81)

Abruzzo 76.471: +126 casi (ieri +54)

P. A. Bolzano 73.870: +28 casi (ieri +24)

Calabria 71.422: +151 casi (ieri +123)

Sardegna 63.103: +350 casi (ieri +210)

Umbria 58.713: +187 casi (ieri +75)

P. A. Trento 46.495: +29 casi (ieri +24)

Basilicata 27.547: +50 casi (ieri +66)

Molise 13.957: +15 casi (ieri +3)

Valle d’Aosta 11.808: +9 casi (ieri +28)