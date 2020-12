Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 4 dicembre: i nuovi positivi sono 24.099. I decessi sono 814, indice Rt sotto 1 in 16 regioni (foto Ansa)

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 4 dicembre: i nuovi positivi sono 24.099. I decessi sono 814, indice rt sotto 1 in 16 regioni.

Qeusti i dati forniti dal Ministero della Salute. I tamponi eseguiti sono stati 212.741 contro i 226.729 di ieri. I nuovi casi sono 24.099, in leggera crescita rispetto ai 23.225 di ieri. I decesi sono 814, in calo rispetto ai 993 di ieri, il record dall’inizio della pandemia, per un totale di 58.852.

Coronavirus in Italia, in calo le terapie intensive

I nuovi dimessi/guariti sono 25.576, cifra che fa calare gli attualmente positivi a 757.702 (2.280 in meno rispetto a ieri quando c’era stato un calo di 1.248 unità).

Il numero di pazienti in terapia intensiva scende di 30 unità. Scende anche il numero dei ricoverati con sintomi che dai 31.772 di ieri passa ai 31.200 di oggi (-572).

Coronavirus in Italia, Iss: “Rt sotto 1 in 16 regioni”

Molise (1.37), Veneto (1.11), Friuli Venezia Giulia (1.03) e Toscana (1.03) sono le uniche 4 regioni con l’indice Rt più alto e che supera il valore 1 soglia, per la settimana 23-29 novembre 2020 (dati aggiornati al 2 dicembre).

Le regioni con l’Rt piu basso sono invece Sardegna 0.67, la Liguria con 0.69, l’Umbria 0.71 e Piemonte con 0.76. Appena sotto il valore soglia 1 ci sono: Emilia Romagna (0.99), Lombardia (0.97) , Calabria (0.95), Lazio (0.94) e Puglia (0.92) e Abruzzo (0.9).

Nel periodo 11-24 novembre 2020, secondo quanto si legge nella bozza di monitoraggio Iss-ministero della Salute, “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (range0,79-1,08). Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 regioni/ppaa. di queste, 15 hanno un rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità”.

Inoltre, per la seconda settimana consecutiva, l’incidenza dei casi è diminuita. Questi dati, spiega l’Iss, “sono incoraggianti e confermano l’impatto delle misure che si accompagnano con una diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva; tuttavia, la pressione sui servizi ospedalieri è ancora molto elevata”.

Tra le regioni in cui il rischio resta alto malgrado l’Rt basso ci sono Puglia e Sardegna. La Calabria è considerata “non valutabile” e quindi “equiparata a rischio alto” (fonte: Ansa, Leggo).