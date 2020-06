ROMA – Sono 88 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 71 di ieri. Ma il numero di nuovi contagiati è ai minimi: sono 177 i nuovi contagiati individuati nelle ultime 24 ore.

In Lombardia nell’ultima giornata le vittime sono state 29, stessa cifra di ieri. I morti salgono così complessivamente a 33.689.

E’ di 234.013 il numero complessivo dei contagiati per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 177 casi.

Il trend è in calo: ieri si era registrato un aumento di 321. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

In Lombardia sono 84 in più, in diminuzione rispetto a ieri quando erano 237, pari al 47,4% dell’aumento odierno in Italia.

I guariti e i dimessi sono saliti a 161.895, con un incremento rispetto a ieri di 957. Mercoledì l’aumento era stato di 846.

I malati sono 38.429, 868 meno di ieri, quando il calo era stato di 596.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 338, 15 meno di ieri. Di questi, 125 sono in Lombardia, 6 meno di ieri.

I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.503, con un calo di 239 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 32.588, con un calo di 614 rispetto a ieri.

I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile. (Fonte: Ansa)