Sono 1.612 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute datato lunedì 4 ottobre. Ieri i nuovi contagi erano stati 2.968.

Sale quindi a 4.683.646 il numero totale delle persone che hanno contratto il Covid, compresi guariti e morti, dall’inizio della pandemia. I morti odierni sono 37 (ieri erano stati 33), per un totale di 131.068 vittime da febbraio 2020.

Sono 122.214 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 285.960. Il tasso di positività è all’1,3%, in lieve aumento rispetto all’1% di ieri.

Le persone guarite o dimesse sono in tutto 4.460.482 e quelle di oggi 2.446 (ieri 2.716). Gli attuali positivi, ossia coloro che hanno ancora il virus, risultano essere in tutto 92.096, pari a -871 rispetto a ieri (+218 il giorno prima).

I posti occupati nei reparti Covid ordinari sono +41 (ieri -66), per un totale di 3.032 ricoverati. Sono invece +6 le terapie intensive, nel saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI (ieri -1). Il totale dei malati più critici è 437, con 22 ingressi in rianimazione (ieri 21).

Covid, i dati Regione per Regione

Lombardia 884.920: +106 casi (ieri +328)

Veneto 470.476: +181 casi (ieri +264)

Campania 457.485: +163 casi (ieri +324)

Emilia-Romagna 424.922: +244 casi (ieri +314)

Lazio 385.700: +240 casi (ieri +278)

Piemonte 379.607: +78 casi (ieri +169)

Sicilia 299.805: +183 casi (ieri +402)

Toscana 283.135: +131 casi (ieri +260)

Puglia 269.102: +64 casi (ieri +88)

Marche 114.092: +18 casi (ieri +66)

Friuli-Venezia Giulia 113.992: +19 casi (ieri +47)

Liguria 112.953: +38 casi (ieri +60)

Calabria 84.197: +72 casi (ieri +79)

Abruzzo 81.380: +14 casi (ieri +36)

P. A. Bolzano 77.112: +2 casi (ieri +76)

Sardegna 75.426: +36 casi (ieri +20)

Umbria 63.927: +10 casi (ieri +46)

P. A. Trento 48.474: +4 casi (ieri +33)

Basilicata 30.268: +6 casi (ieri +61)

Molise 14.514: +2 casi (ieri +5)

Valle d’Aosta 12.159: +1 casi (ieri +12)