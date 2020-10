Ci sono stati 2.578 casi di positività al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 18 decessi. I tamponi sono stati 92.714 contro i 118.932 di ieri.

Sono in lieve calo rispetto a ieri i casi di contagio per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.578 nuovi casi (ieri erano stati 2.844).

Ma è minore anche il numero di tamponi effettuati: 92.714, circa 26mila in meno rispetto a ieri.

Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 325.329. In calo il numero delle vittime: 18 in un giorno, per un totale di 35.986 (ieri erano state 27).

Il maggior numero di nuovi casi, che si rileva in tutte le regioni, si registra ancora in Campania (+412), seguita da Lombardia (+314) e Veneto (+261).

Casi in aumento in Campania

Come detto, il numero dei positivi al coronavirus aumenta ancora in Campania.

Nelle ultime 24 ore sono stati 412 rispetto ai 401 precedenti. In calo il numero dei tamponi effettuati, 7.250 rispetto a 7.498.

Il totale dei positivi in Campania è di 14.337 su un complessivo di 627.532 tamponi. Nessuna vittima, il bilancio è di 465.

Con 14.795 tamponi effettuati, è di 314 il numero di tamponi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale dunque salita al 2,1%.

Scende a 39 il numero di ricoverati in terapia intensiva (tre meno di ieri) mentre arriva a 296 quello dei pazienti negli altri reparti (+3).

Sono due i decessi, che portano il totale complessivo a 16.971. (fonte ANSA)