Sono 7.767 i positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del 6 aprile diffuso dal ministero della Salute. Ieri erano stati 10.680. Sono invece 421 le vittime in un giorno (ieri 296).

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 112.962. Ieri i test erano stati 102.795, oltre 10 mila in meno. Il tasso di positività è del 6,9%, ieri era al 10,4%, quindi oggi in calo del 3,5%.

Sono 3.743 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 6 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero, sono stati 221 (ieri 192). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.337 persone, in aumento di 552 unità rispetto a ieri.

In Italia sono stati superati i tre milioni di guariti nell’epidemia di coronavirus. Con i 21.733 negativizzati e dimessi delle ultime 24 ore il totale è ora di 3.019.255.

C’è inoltre una regione con zero nuovi casi, a fronte di 100 tamponi, e zero decessi: il Molise. È la prima volta che succede dall’inizio della seconda ondata. L’unica regione con un aumento di casi a quattro cifre è il Lazio +1.120 positivi.

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 753.242: +841 casi (ieri +1.358) con 10.467 tamponi, morti +53

Veneto 389.942: +507 casi (ieri +649) con 9.888 tamponi, morti +17

Campania 347.601: +846 casi (ieri +929) con 7.377 tamponi, morti +62

Emilia-Romagna 345.196: +791* casi (ieri +1.493) con 13.003 tamponi, morti +38

Piemonte 319.014: +852 casi (ieri +804) con 12.531 tamponi, morti +18

Lazio 294.896: +1.120 casi (ieri +1.419) con 12.439 tamponi, morti +43

Toscana 203.410: +685 casi (ieri +981) con 8.753 tamponi, morti +32

Puglia 202.347: +475 casi (ieri +677) con 5.759 tamponi, morti +70

Sicilia 180.348: +783 casi (ieri +909) con 11.769 tamponi, morti +13

Friuli-Venezia Giulia 99.730: +63 casi (ieri +150) con 1.793 tamponi, morti +16

Liguria 91.954: +174 casi (ieri +402) con 3.160 tamponi, morti +5

Marche 90.434: +66 casi (ieri +182) con 844 tamponi, morti +10

P. A. Bolzano 69.501: +35** casi (ieri +48) con 2.535 tamponi, morti +5

Abruzzo 66.660: +47 casi (ieri +19) con 1.478 tamponi, morti +14

Umbria 51.652: +70 casi (ieri +53) con 2.009 tamponi, morti +3

Calabria 49.304: +203 casi (ieri +197) con 1.364 tamponi, morti +10

Sardegna 47.367: +128 casi (ieri +261) con 6.082 tamponi, morti +1

P. A. Trento 41.847: +26 casi (ieri +40) con 1.018 tamponi, morti +4

Basilicata 20.055: +21 casi (ieri +16) con 359 tamponi, morti +8

Molise 12.452: nessun nuovo caso (ieri +18) con 100 tamponi, morti +0

Valle d’Aosta 9.755: +34 casi (ieri +75) con 234 tamponi, morti +1