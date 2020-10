A fronte dei 99.742 tamponi fatti (quasi 30mila più di ieri), i nuovi casi di contagio di coronavirus oggi sono 2677. Le vittime sono 28, i guariti 1418.

In aumento i contagi da coronavirus in Italia: sono 2.677 i nuovi casi contro i 2.257 di ieri, ma con 99.742 tamponi, quasi 40mila in più. Il totale sale così a 330.263.

In aumento anche i decessi, 28 oggi contro i 16 di ieri, per un totale di 36.030.

I guariti in forte crescita, 1.418 oggi (ieri erano 767), e salgono a 234.099.

Il numero delle persone attualmente positive sale di altre 1.231 unità, e supera quota 60mila (sono 60.134), per la prima volta dal 21 maggio scorso.

Crescono i ricoveri ordinari, 138 oggi (ieri 200), e sono 3.625, mentre le terapie intensive calano di 4 unità (ieri più 20), per un totale di 319. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 56.190, 1.097 più di ieri.

La regione con più casi è ancora la Campania (395), seguita da Lombardia (350), Lazio (275) e Piemonte (259). Nessuna regione a zero, la migliore è la Basilicata con solo 4 casi.

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (fonte AGI)