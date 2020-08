552 nuovi casi e 3 morti nelle ultime 24 ore.

Questi i numeri del bollettino del 7 agosto del ministero della Salute sulla situazione della pandemia da coronavirus in Italia.

Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia, segnando un significativo aumento in un solo giorno.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.756.

In calo, invece, il numero delle vittime: 3 in un giorno a fronte alle 6 registrate giovedì. Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35.190.