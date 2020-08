552 nuovi casi e 3 morti nelle ultime 24 ore.

Questi i numeri del bollettino del 7 agosto del ministero della Salute sulla situazione della pandemia da coronavirus in Italia.

Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia, segnando un significativo aumento in un solo giorno.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.756.

In calo, invece, il numero delle vittime: 3 in un giorno a fronte alle 6 registrate giovedì. Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35.190.

Capitolo Lombardia

Con 8.128 tamponi effettuati sono 69 i nuovi casi positivi al coronavirus che si sono registrati in Lombardia (di cui 5 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologici).

Non c’è stato alcun decesso, e dunque il numero complessivo dei morti è di 16.829, e anche il numero dei ricoverati resta invariato: scende a 9 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (due meno di ieri) e sale a 170 (+2) quello negli altri reparti.

Per quanto riguarda le Province, si sono registrati 14 casi a Milano (di cui 10 in città), 11 a Brescia e 9 a Como, 9 a Mantova e nessuno a Cremona. (Fonte: Ansa).