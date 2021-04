Sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino di mercoledì 7 aprile, diffuso dal ministero della Salute. Ieri erano stati 7.767. Sono invece 627 le vittime in un giorno, il dato più drammatico contro i 421 del giorno prima.

I tamponi sono notevolmente risaliti dopo il forte calo del weekend a quota 339.939. Ieri i test erano stati 112.962, un terzo circa di quelli di oggi. Il tasso di positività scende al 4%, ieri era al 6,9%, quindi in calo del 2,9% in 24 ore.

Sono 3.683 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 60 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 276 (ieri 221). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.316 persone, in calo di 21 unità rispetto a ieri.

I guariti sono 20.927. I casi attualmente positivi sono 547.837 (-7.868).

La Regione che registra il più alto numero di contagi su base giornaliera è la Lombardia con oltre 2.500 nuovi casi, Piemonte sopra quota 1.400. In Campania più di 1.300 contagi, Lazio sopra i 1000. A Roma 500 nuovi positivi.

Covid, i dati Regione per Regione

Lombardia 755.811: +2.569 casi (ieri +841), morti +109

Veneto 391.053: +1.111 casi (ieri +507), morti +67

Campania 348.959: +1.358 casi (ieri +846), morti +66

Emilia-Romagna 345.753: +576 casi (ieri +791), morti +57

Piemonte 320.478: +1.464 casi (ieri +852), morti +79

Lazio 295.977: +1.081 casi (ieri +1.120), morti +47

Toscana 204.347: +937 casi (ieri +685), morti +41

Puglia 203.602: +1.255 casi (ieri +475), morti +43

Sicilia 181.346: +998 casi (ieri +783), morti +16

Friuli-Venezia Giulia 100.016: +286 casi (ieri +63), morti +22

Liguria 92.379: +425 casi (ieri +174), morti +12

Marche 90.720: +286 casi (ieri +66), morti +16

P. A. Bolzano 69.645: +146 casi (ieri +35), morti +2

Abruzzo 66.878: +219 casi (ieri +47), morti +13

Umbria 51.784: +132 casi (ieri +70), morti +6

Calabria 49.596: +292 casi (ieri +203), morti +8

Sardegna 47.630: +263 casi (ieri +128), morti +5

P. A. Trento 41.950: +103 casi (ieri +26), morti +5

Basilicata 20.197: +142 casi (ieri +21), morti +8

Molise 12.456: +4 casi (ieri nessun nuovo caso), morti +3

Valle d’Aosta 9.816: +61 casi (ieri +34), morti +2