Coronavirus, il bollettino: 72 morti e 270 contagiati nelle ultime 24 ore

ROMA – Torna a scendere l’incremento giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia.

E’ di 234.801 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a venerdì 5 giugno di 270 casi, quando si era registrata una crescita di 518. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

In Lombardia i nuovi contagiati sono 142 in più, mentre ieri l’incremento era stato di 402 casi, pari al 52,5% dell’aumento odierno in Italia. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 5 le Regioni con zero nuovi casi: Campania, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono 72 le vittime (ieri 85).

Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 6 giugno, della Protezione Civile.

In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 27, mentre ieri erano 21. I morti complessivi salgono così a 33.846. Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 8 regioni senza vittime: Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono saliti a 165.078 i guariti e i dimessi con un incremento rispetto a ieri di 1.297.

Giovedì l’aumento era stato di 1.886.

In terapia intensiva sono 293 i ricoverati, 23 meno di ieri.

Di questi, 110 sono in Lombardia, 10 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.002, con un calo di 299 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 30.582, con un calo di 777 rispetto a ieri.

In totale sono 35.877 i malati di coronavirus in Italia, 1.099 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.453. (Fonte: Protezione Civile).