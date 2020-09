Coronavirus in Italia, in rialzo la curva epidemica: 1.370 casi contro i 1.108 di ieri. In crescita i tamponi: 92.403, circa 40mila più di ieri. I decessi sono 10.

Coronavirus, il bollettino. La curva dei contagi è in rialzo. Sono 1.370 i casi di nuovi contagi registrati nella giornata di oggi, martedì 8 settembre, contro i 1.108 di ieri.

Il dato è frutto di un deciso aumento dei tamponi, 92.403, circa 40mila più di ieri.

Il totale sale così a 280.153 casi dall’inizio dell’epidemia.

In lieve calo invece il numero dei decessi, 10 oggi contro i 12 di ieri, 35.563 in tutto.

Coronavirus, il bollettino. I guariti, nelle 24 ore sono 563 (ieri 223), per un totale di 210.801. I dati sono stati forniti nel bollettino del ministero della Salute.

Lombardia, Campania e Puglia le regioni più colpite

La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (271 contro i 109 di ieri), seguita da Campania (249) e Puglia (143, pesa il focolaio dell’azienda di Polignano con a oggi 78 positivi).

In calo il Lazio (129). La Sicilia è a quota 84, la Sardegna 51.

Coronavirus in Italia, continuano ad aumentare i ricoveri, ma in maniera più blanda rispetto ai giorni scorsi: tra i 33.789 attualmente positivi (+796 da ieri) sono degenti in regime ordinario 1.760 pazienti (+41), mentre le terapie intensive salgono di solo 1 unità, 143 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.886 (+754).

Coronavirus: in Lombardia 271 casi e 2 morti, +6 i ricoveri

In Lombardia sono stati registrati 271 casi di coronavirus, di cui 44 “debolmente positivi” e 9 a seguito di test sierologico, e 2 morti.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi salgono a 16.888.

I tamponi effettuati sono stati 20.781 (totale complessivo: 1.736.911), mentre i guariti/dimessi 158 (totale complessivo: 76.976, di cui 1.329 dimessi e 75.647 guariti). I pazienti in terapia intensiva sono 27 (+1), mentre i ricoverati 248 (+6).

Ieri, a fronte di 9.088 tamponi, c’erano stati 109 positivi e 6 decessi.

Coronavirus: in Campania 249 casi, zero decessi e 24 guariti

Coronavirus, il bollettino. In Campania sono 249 le persone risultate positive al Coronavirus su 7.900 tamponi processati. Il dato è dell’Unità di crisi della Regione Campania.

Dei contagiati, 45 sono casi di rientro (20 dalla Sardegna, 25 da Paesi esteri) e 16 contatti stretti di precedenti casi di rientro.

“Con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall’estero e da altre regioni – si sottolinea in una nota – si conclude questa fase dell’operazione filtro del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d’Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra”.

Ad oggi, sono 8.377 il totale dei positivi dall’inizio della pandemia su un totale di 467.131 tamponi. Zero i decessi registrati e 24 le persone guarite.

Impennata in Puglia con 143 nuovi casi e 3 decessi

I 55 contagi in un’azienda ortofrutticola di Polignano fanno schizzare il numero dei casi registrati in Puglia: 143 a fronte di 3.590 test effettuati.

Di questi 143 nuovi contagi, 74 in provincia di Bari (55 dei quali nell’azienda polignanese), 8 in provincia di Brindisi; 10 nella Bat, 12 in provincia di Foggia, 3 Lecce, 33 a Taranto, 1 fuori regione, 2 provincia di provenienza non nota.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto (fonte: Agi).