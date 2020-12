Netto calo dei contagi di coronavirus in Italia che oggi si fermano a 12.756. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino del ministero della Salute, datato 9 dicembre.

Diminuisce anche il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 499 decessi che portano il totale a 61.739 dall’inizio della pandemia. Ieri i positivi e le vittime erano stati, rispettivamente, 14.842 e 634. In totale i casi da inizio epidemia sono 1.770.149.

Sono invece 118.475 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri.

Sono 3.320 i pazienti in terapia intensiva per Covid, in calo di 25 unità rispetto a ieri. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 152. I ricoverati nei reparti ordinari sono 29.653, in calo di 428 unità rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 677.542 persone (-26.557 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 710.515 (-27.010), i guariti e dimessi 997.895 (+39.266). (Fonte: Ministero Salute).

Coronavirus Veneto

Sono 2.427 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore secondo i dati contenuti nel bollettino. Portano il totale a 173.371 casi da inizio dell’epidemia. Si registrano poi 29 morti da ieri, per un totale di 4.403 vittime. negli ospedali vi sono ad oggi 2.815 pazienti ricoverati nei reparti non di emergenza (+36) e 346 (+1) nelle terapie intensive. Gli attuali positivi sono 81.018.

Coronavirus Lombardia

Sono 1.233 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia, secondo il bollettino di oggi del ministero della Salute. Si registrano altri 69 morti. Gli attualmente positivi nella Regione sono 89.903.

Coronavirus Lazio

Sono 1.297 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 33 morti. Calano i casi (-204) e Roma città è stabile a quota 800 nuovi positivi.

Coronavirus Toscana

“I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 505 su 9.878 tamponi molecolari e 451 test rapidi effettuati”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Coronavirus Puglia

Sono 917 i casi di Coronavirus in Puglia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 20 morti.

Coronavirus Campania

Sono 1.361 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 15.872 tamponi. Sono 43 i nuovi decessi, di cui 11 avvenuti nelle ultime 48 ore e 32 in precedenza ma registrati ieri.

Coronavirus Emilia Romagna

Sono 1.079 i nuovi casi da coronavirus in Emilia-Romagna secondo l’ultimo bollettino di oggi. Segnalati anche altri 46morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 138.348 casi di positività. 10.483 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 10,3%.

Coronavirus Calabria

In Calabria si registrano oggi 139 nuovi contagi e 6 morti. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute che fanno registrare anche un calo nei ricoveri (-2).

Coronavirus Sardegna

Sono 253 i nuovi casi registrati in Sardegna. Da ieri, segnalati anche altri 6 decessi. Le vittime: tre uomini e una donna residenti nella provincia del Sud Sardegna, rispettivamente di 74, 85, 86 e 94 anni, e un uomo e una donna di 79 e 92 anni della provincia di Sassari.

Coronavirus Sicilia

Sono 753 i nuovi casi da coronavirus in Sicilia secondo l’ultimo bollettino di oggi. Segnalati anche altri 34 morti. Cala la curva dei contagi nella Regione, dove nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.013 tamponi, 1.627 i guariti. 1.863 le vittime dall’inizio dell’emergenza.