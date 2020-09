Coronavirus in Italia, il contagio cresce: oggi 1.434 nuovi casi e 14 morti. Ieri erano 1.370 e le vittime 10.

Coronavirus in Italia, è di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte dell’epidemia da Covid-19. I dati li ha diffusi il ministero della Salute.

I numeri sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrate 10 vittime e 1.370 positivi in più. In leggero aumento i tamponi: quasi 96mila contro 92mila.

Crescono anche i pazienti Covid in terapia intensiva: sono 150, 7 in più nelle ultime 24 ore.

In crescita anche il numero dei ricoverati con sintomi (1.778, +18), quello delle persone in isolamento domiciliare (32.806, quasi mille in più) e degli attualmente positivi (34.734, anche in questo caso quasi mille in più). I dimessi/guariti sono 471 in più, numero che porta la somma totale a 211.272.

I casi Covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza sono ora 281.583.

In Lombardia (+218) e Campania (+203) il maggior aumento di positivi di oggi. Solo la Valle d’Aosta non ha fatto registrare nuovi contagi.

Dei 14 morti, 3 vengono dalla Lombardia e dal Veneto, 2 dall’Emilia Romagna e dalla Toscana e 1 da Liguria e Campania.

Lombardia: 218 casi, 6 decessi

A fronte di 21.368 tamponi effettuati, sono 218 i nuovi positivi riscontrati In Lombardia e il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,02%, in calo rispetto a ieri (1.3%).

I nuovi decessi sono 3 per un totale complessivo di 16.891 morti in regione. Stabili i ricoveri in terapia intensiva:(27), in aumento quelli negli altri reparti (+4, 252). La provincia più colpita resta sempre quella di Milano con 88 nuovi casi, di cui 50 a Milano città, seguita da Brescia e Varese con 24.

Campania: 203 positivi, un decesso

In 24 ore 203 positivi di cui 43 casi di rientro (14 dalla Sardegna, 29 da Paesi esteri) e 17 contatti stretti di precedenti casi di rientro, su 7.154 tamponi, un decesso: questi i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19.

Il totale dei positivi è di 8.580 unità; quello dei tamponi è di 474.285. I guariti del giorno sono 23.

Giorgia Meloni negativa a test Covid dopo tour Polignano

Giorgia Meloni “ha fatto il test ed è risultato negativo. L’ha fatto di sua spontanea volontà dopo essere andata via dalla Puglia”.

Lo hanno confermato dall’entourage della leader di Fratelli d’Italia.

Meloni nell’ultimo tour pugliese, a fine agosto scorso, era stata anche in visita all’azienda di ortofrutta di Polignano a Mare, dove si è sviluppato un focolaio di coronavirus che conta al momento 103 positivi. Con lei anche il candidato di centrodestra Raffaele Fitto, che non ha ancora effettuato il test. La leader di Fratelli d’Italia sarà nuovamente in Puglia sabato e domenica prossimi (fonte: Ansa, Agi, Leggo).