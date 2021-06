Registrati altri 37 morti, che portano a 127.190 il totale dei decessi in Italia dall’inizio della pandemia. Ieri le vittime erano state 52.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 200.315 tamponi, molecolari e antigenici. Il tasso di positività è stabile allo 0,7%.

Calano ancora i pazienti in terapia intensiva: sono 444 (-37 da ieri). Gli ingressi giornalieri sono stati 15 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.888, in calo di 176 unità rispetto a ieri.

I casi totali dall’inizio dell’epidemia di Covid in Italia sono 4.249.755, i morti 127.190. I dimessi ed i guariti sono invece 4.023.957, con un incremento di 4.533 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 98.608, in calo di 3.247 nelle ultime 24 ore e per la prima volta dopo mesi sotto quota 100 mila.

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 840.247: +232 casi (ieri +256), morti +4

Veneto 424.853: +61 casi (ieri +84), morti 0

Campania 423.053: +131 casi (ieri +167), morti +8

Emilia-Romagna 386.028: +89 casi (ieri +73), morti 0

Piemonte 362.439: +72 casi (ieri +59), morti 0

Lazio 344.898: +119 casi (ieri +143), morti +8

Puglia 252.651: +90 casi (ieri +112), morti +2

Toscana 243.680: +60 casi (ieri +106), morti +6

Sicilia 230.099: +228 casi (ieri +168), morti 0

Friuli-Venezia Giulia 107.431: +23 casi (ieri +23), morti +2

Marche 103.480: +21 casi (ieri +29), morti +2

Liguria 103.103: +18 casi (ieri +21), morti 0 da 3 giorni

Abruzzo 74.545: +22 casi (ieri +27), morti +1

P. A. Bolzano 73.229: +19 casi (ieri +8), morti 0 da 7 giorni

Calabria 68.417: +69 casi (ieri +66), morti +3

Sardegna 57.088: +3 casi (ieri +24), morti 0

Umbria 56.723: +19 casi (ieri +12), morti 0

P. A. Trento 45.711: +11 casi (ieri +4), morti +1

Basilicata 26.764: +31 casi (ieri +16), morti 0 da 2 giorni

Molise 13.651: +4 casi (ieri +1), morti 0 dal 31 maggio

Valle d’Aosta 11.665: +3 casi (ieri +1), morti 0 dal 26 maggio.