Coronavirus, il bollettino di lunedì 8 marzo: 13.902 nuovi casi e 318 decessi. Superata quota 100mila vittime

Superata quota 100mila vittime in Italia: 13.902 nuovi casi e 318 decessi. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 8 marzo, sulla situazione della pandemia.

Articolo aggiornato alle 17,56

Sono 13.902 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.081.368. Domenica i contagi sono stati 20.765.

Sono 184.684 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Domenica erano stati 271.336. Il tasso di positività è stabile al 7,5% (ieri era del 7,6%).

Ad oggi in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, ci sono 472.533 attualmente positivi, in calo di 329 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.508.732, con un incremento di 13.893 nelle ultime 24 ore.

2.700 i pazienti in terapia intensiva, 95 in più rispetto a domenica nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 231 (domenica erano 161). Nei reparti ordinari ci sono invece 21.831 persone, in aumento di 687 unità rispetto a doemnica.

Coronavirus, superati i 100mila morti in Italia

L’Italia supera la soglia delle 100mila vittime per Covid. A poco più di un anno dalla morte di Antonio Trevisan, il 78enne di Vo’ Euganeo prima vittima del virus nel nostro paese, il totale delle persone uccise dal virus ha raggiunto le 100.103.