Sono 16.310 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia con 260.704 tamponi (tra molecolari e antigenici), secondo il bollettino di oggi, 16 gennaio, del ministero della Salute. Le vittime sono 475. Ieri 15 gennaio si erano registrati 16.146 nuovi casi e 477 vittime. Il tasso di positività è al 6,3%, in aumento rispetto al 5,9% di ieri (+0,4%).Dall’inizio della pandemia, il totale delle vittime è 81.800, quello dei contagi 2.368.733.

Coronavirus bollettino 16 gennaio, in calo gli attualmente positivi

Gli attualmente positivi sono 557.717 (-351), i guariti e i dimessi 1.729.216 (+16.186), in isolamento domiciliare ci sono 532.413 persone (-292).

Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 170. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.520. I pazienti in area medica sono invece in diminuzione di 57 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.784. La Regione più colpita è la Lombardia con 2.134 nuovi positivi.

Nelle carceri 718 detenuti positivi

I detenuti positivi nelle carceri italiane sono 718. Lo rilevano gli ultimi dati del Dap forniti ai sindacati della polizia penitenziaria, aggiornati al 14 gennaio. In Lombardia ammontano a 228 i detenuti positivi. Il 7 gennaio scorso erano 556 i detenuti affetti dal Covid in tutta Italia.

Medici morti, il totale delle vittime sale a 292

Altri tre medici sono morti di Covid in Italia. Si tratta di un medico scolastico in pensione di Arezzo, un operatore del 118 a Cosenza e un medico di famiglia di 65 anni a Foggia. Il totale delle vittime tra i camici bianchi sale così a 292. Lo rende noto la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo).