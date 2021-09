Sono 4.061 i nuovi casi di Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, giovedì 23 settembre, del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.970. Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri erano state 67). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.649.906, i morti 130.551.

Aggiornamento ore 17:28.

Bollettino 23 settembre, ancora in calo terapie intensive e ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 505, in calo di 11 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 30 (ieri erano 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.650, 146 meno di ieri. I dimessi e i guariti sono invece 4.414.272, con un incremento di 5.466 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 105.083, con un calo di 1.476 casi nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciare ci sono ad oggi poco più di 100mila persone (100.928).

Tasso di positività stabile

Sono 321.554 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 292.872. Il tasso di positività è dell’1,3%, in lieve calo rispetto all’1,4% di ieri.