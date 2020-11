Coronavirus, il bollettino di oggi 26 novembre: 29.003 casi, 822 morti. Giù terapie intensive.

Coronavirus, il bollettino di oggi 26 novembre. Torna in leggera salita la curva epidemica in Italia: 29.003 casi oggi, contro i 25.853 di ieri, con 232.711 tamponi, circa 2.700 più di ieri. La percentuale positivi-tamponi, dopo essere crollata ieri a 11,2%, torna a salire al 12,4%, ma va sottolineato che rispetto a giovedì scorso i nuovi casi sono oltre 7mila in meno. Il dato dei contagi da inizio epidemia sale a 1.509.875.

Sempre alto il numero dei decessi, 822 oggi, cento più di ieri, per un totale di 52.850 vittime. Confortante invece il trend dei ricoveri: quelli in regime ordinario continuano a calare (-275, ieri -264), e scendono a 34.038, mentre per la prima volta da diverse settimane hanno il segno meno anche le terapie intensive, 2 in meno rispetto a ieri (quando se ne contavano 32 in più), per un totale di 3.846.

I dimessi o guariti sono oggi 661.180, rispetto a ieri 24.031 in più. Il numero delle persone attualmente positive dopo la riduzione di ieri torna a salire, +4.148, in tutto 795.845 malati. Di questi, 757.961 sono in isolamento domiciliare.

I dati Regione per Regione

La Regione con più casi è sempre la Lombardia (+5.697), seguita da Veneto (+3.980), Campania (+3.008), Piemonte (+2.751) e Lazio (+2.260). (fonte AGI)