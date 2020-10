Il bollettino del primo ottobre sui contagi da coronavirus segnala 2.548 nuovi casi, record dal 27 aprile scorso. Ventiquattro i decessi

Brutte notizie dal bollettino del ministero della salute del primo ottobre sull’andamento dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano 2.548 nuovi casi, con la cifra record di oltre 118mila tamponi effettuati. Ventiquattro i decessi.

Il dato relativo ai contagi è il più alto dal 27 aprile scorso: quel giorno, in pieno lockdown, ci furono 2.598 nuovi casi, ma con 32mila tamponi.

I guariti, dice il bollettino del primo ottobre, sono 1.140, e così gli attualmente positivi salgono a 52.647 (1.384 in più rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 633 unità).

Il totale delle vittime del coronavirus in Italia sale a 35.918, mentre il numero totale dei casi è di 317.409.

Sono 291 i malati in terapia intensiva (ieri erano 280) di cui 49 nel Lazio (+2), 38 in Campania (-1) e 35 in Lombardia (+1).

I ricoverati con sintomi sono 3.097, 50 in più rispetto a ieri. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 49.259 (1.323 in più di ieri).

Impennata in Veneto: +445 contagi in 24 ore

Impennata dei casi di Coronavirus in Veneto, con 445 nuovi contagi in un solo giorno, cifra che porta il totale a 27.896 dall’inizio dell’epidemia.

Ci sono anche 5 vittime rispetto a ieri (sono 2.183 i morti complessivi). Lo afferma il bollettino della Regione.

Sul numero di nuovi infetti incide – spiega la Regione – incide il focolaio registrato tra i migranti ospiti dell’ex caserma Zanusso a Oderzo (Treviso), mentre altri sono focolai di origine famigliare.

In Lombardia 324 positivi, cinque morti

Con 24.691 tamponi effettuati è di 324 il numero di nuovo positivi al coronavirus in Lombardia. Sono 35 i ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, mentre 298 i pazienti negli altri reparti (-(-8) , mentre sono cinque i deceduti, il che porta il totale complessivo a 16.960.

Per quanto riguarda le Province, 168 sono i casi registrati a Milano (di cui 110 in città), 39 a Varese, 25 a Brescia, 22 a Monza, 20 a Pavia, 18 a Bergamo, 9 a Como, 8 a Lodi, 5 a Mantova e uno a Cremona, Lecco e Sondrio. (Fonte: Ansa)