Coronavirus, Brescia nuovo epicentro lombardo: 561 casi in più in un solo giorno

ROMA – Il nuovo epicentro del coronavirus in Lombardia si è spostato a Brescia. In sole 24 ore sono state registrate 561 casi di positività in più. Il contagio, cominciato come sappiamo nel lodigiano, si sta diffondendo a macchia di leopardo su tutto il territorio lombardo.

“Da uno a dieci il livello di emergenza oggi è dieci”, ha spiegato a La Stampa un operatore sanitario a Brescia. le terapie intensive sono vicine al punto di crisi. Dalla Regione si aspetta l’autorizzazione per costruire un ospedale da campo nei padiglioni della Fiera.

Sembra che nel caso dei decessi in città (più di una dozzina) le vittime siano collegate, avrebbero condiviso del tempo giocando a carte.

I positivi al Coronavirus in provincia di Bergamo sono 1.851 (ieri erano 1.472), mentre in provincia di Brescia sono 1.351 a fronte dei 790 di ieri. Per numero di contagi seguono Cremona con 1.061 casi e Lodi con 1.035. E poi Milano (area metropolitana) con 925, Pavia con 403, Mantova con 137, Lecco con 113, Monza Brianza con 85, Como con 77, Varese con 75, Sondrio con 13. (fonte Ansa)