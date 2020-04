ROMA – Il rapper Frankie Hi-Nrg non sembra essere disposto a rinunciare alla sua privacy nemmeno in epoca di coronavirus e per questa ragione si scontra su Twitter col noto virologo Roberto Burioni.

Tutto inizia dopo che Burioni pubblica su Twitter una cartina che mostra il cammino del contagio da Covid-19. Questo il commento all’immagine: “Rinunciare a un’arma efficacissima per combattere la diffusione del virus per aleatori timori riguardo alla privacy è puro autolesionismo”.

Tra le tante risposte, quella del rapper Francesco Di Gesù, in arte Frankie Hi-Nrg: “Mi perdoni prof, ma gli ‘aleatori timori’ riguardo l’uso di farmaci senza sperimentazione la preoccupano? Ecco: ugualmente deve preoccuparsi per applicazioni che, una volta installate, cambierebbero per sempre la vita delle persone. A ognuno il suo: lei lo ripete di continuo”.

Burioni replica sempre su Twitter: “Si tratta di scegliere il male minore. Io tra il virus e la perdita parziale della privacy scelgo la seconda, ma è un’opinione personale. PS: esperti mi dicono che si può costruire un sistema efficace e sicuro sotto tutti i punti di vista”.

Fonte: Twitter, Il Messaggero