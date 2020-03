ROMA – Calano le donazioni di sangue in tutta Italia a causa del coronavirus. In molti infatti hanno paura di recarsi nelle strutture sanitarie perché temono di essere contagiati ma in realtà “il percorso della donazione è protetto e sicuro, vengono prese tutte le precauzioni anti Covid-19”, dice Giancarlo Liumbruno, che dirige il Centro nazionale sangue.

Nel Lazio i primi problemi legati alla carenza. A rischio i pazienti che hanno bisogno di trasfusioni. “Qui a Roma le cose non vanno bene – dice a Repubblica Enrico Maccario di Amital, che raccoglie microcitemici e talassemici del Lazio – La nostra regione acquista sacche dal Nord ma in questo momento in quella parte del Paese ci sono problemi e quindi manca il sangue anche qui. Noi talassemici abbiamo bisogno di due sacche ogni 10-15 giorni ma in questo periodo molte trasfusioni sono saltate”.

Appello replicato anche dal commissario Angelo Borrelli e da molti esponenti politici: “In questo periodo si sta registrando una contrazione della donazione del sangue. Ma donare è fondamentale e avviene in assoluta sicurezza. Dunque facciamo un appello a tutti i cittadini: continuate a donare perché è fondamentale per salvare vite umane”.

“Faccio un appello ai donatori di sangue: non abbiano timori, i reparti sono in sicurezza. Presentatevi a fare le donazioni altrimenti andiamo in difficoltà” ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia.

“Ciao, io per ora non posso farlo. Ma invito tutti a donare il sangue, ce n’è bisogno per le sale operatorie. Si può fare in piena sicurezza e il sangue verrà ovviamente analizzato prima dell’utilizzo. Tutte e tutti coloro che possono vadano a donare: è questo il momento” il messaggio di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, su Facebook.

“Gli spostamenti sono limitati per contenere il contagio da Coronavirus. Ma c’è un motivo importante per uscire, almeno una volta: donare il sangue. Ce n’è estremo bisogno. Contattiamo un centro trasfusioni e prenotiamo un appuntamento. Anche questo è un modo per essere uniti” ha scritto su Twitter il capo politico M5s Vito Crimi. (fonti ANSA e REPUBBLICA)