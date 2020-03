Coronavirus, sorpreso a spasso col calesse per Ercolano: denunciato 44enne

ROMA – A spasso, con il calesse, in piena emergenza coronavirus. Accade a Ercolano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un 44enne del luogo che è stato sorpreso in via Bordiga a bordo di un calesse trainato da un cavallo. Per l’uomo, dicono gli agenti, nessuna giustificazione valida. Intanto, proseguono in queste ore senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale per verificare il rispetto delle norme del decreto ‘anti contagio’ su tutto il territorio.

Ma non è finita qui.

Non è finita qui perché la storia del calesse non è l’unica storia, negativa, di queste ore.

Per esempio? Per esempio c’è la storia dei ragazzi che sono stati denunciati per essere usciti per… un aperitivo. Tutto vero.

E’ successo a Campagnola Emilia, nella bassa reggiana, in una strada sterrata della prima periferia, protagonisti nove giovani tra i 20 e i 28 anni (6 reggiani e tre mantovani), denunciati dai Carabinieri di Campagnola Emilia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale reggiano per inosservanza del provvedimento dell’autorità in relazione alle prescrizioni contenute nel DPCM e concorso in danneggiamento.