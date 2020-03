Coronavirus, capo scout muore a Predappio: aveva solo 26 anni

ROMA – Aveva soltanto 26 anni Andrea Tesei, il capo scout di Predappio stroncato dal coronavirus.

“E’ un terribile colpo per la nostra comunità – dice ora il sindaco di Predappio, Roberto Canali – è la tragica dimostrazione che il virus non uccide solo gli anziani. I giovani, perciò, debbono stare molto attenti”.

Alla comparsa dei sintomi il 26enne era stato ricoverato in un primo momento all’ospedale di Cesena in terapia intensiva. Poi il miglioramento con il trasferimento al più vicino ospedale di Forlì. Ieri mattina invece un improvviso peggioramento lo ha portato a morte.

“In questi giorni così difficili ci sentiamo ancora più vicini a ognuno degli abitanti di Predappio e condividiamo con loro le fatiche, le speranze ma anche il dolore – si legge in un post apparso sulla pagina Facebook del Comune di Predappio – In particolare oggi il nostro pensiero va alla mamma di un nostro concittadino che, a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, ci ha lasciato poche ore fa. Questo terribile virus ci sta obbligando a fare i conti con la precarietà delle cose. Solo con il senso di comunità, di responsabilità condivisa e collaborazione potremo superare questi momenti bui. Solo agendo insieme per il bene comune potremo farci forza l’un l’altro senza che nessuno rimanga indietro o solo”.

Andrea lascia la madre, vedova, che stava osservando la quarantena preventiva.

Fonte: Ansa, Facebook.