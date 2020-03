Coronavirus, carabinieri fermano 28enne: in macchina e a casa trovano marijuana per 300mila euro

ROMA – Lo fermano per un controllo di routine in queste ore per via dell’emergenza coronavirus e i carabinieri trovano nella sua auto e poi nella sua casa marijuana per un valore di 300mila euro.

Tutto è avvenuto a Mappano, un comune alle porte di Torino. L’uomo fermato, un 28enne italiano, è stato arrestato. A raccontare la storia è La Stampa.

“I carabinieri – racconta La Stampa – impegnati nei posti di controllo predisposti a Torino e provincia per verificare il rispetto delle direttive sulle restrizioni della mobilità, l’hanno fermato in corso Botticelli. In macchina aveva 13 sacchi termosaldati con infiorescenze di marijuana, 620 euro in contanti e un manganello telescopico. Durante la perquisizione a casa dell’uomo, poi, i carabinieri hanno sequestrato tre sacchi con 16 chili di marijuana, per un valore al dettaglio di oltre 300 mila euro, e un bilancio di precisione”.

Coromavirus, la fake news: controlli per chi esce di casa

Si propagano anche le fake news, non solo il virus. Tra le altre una che apparirebbe provenire dal sito ufficiale del ministero dell’Interno e che parla di “controlli di polizia per chi esce di casa senza motivi di lavoro salute o per necessità”, di “possibili denunce contro chi, come i malati, esce senza motivi di necessità” e dell’avvio di “voli di trasporto dalle terapie intensive lombarde a quelle di altre regioni”.

E’ lo stesso Viminale ad informare in un tweet che “nessun comunicato è stato diffuso sul sito del ministero dell’Interno su controlli di polizia”. Si tratta quindi dell’ennesima fake news sul Coronavirus.

Fonte: Ansa.