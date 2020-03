ROMA – Nelle carceri italiane 116 poliziotti penitenziari sono risultati positivi al coronavirus, mentre i detenuti nella stessa condizione sono 19. Lo comunica il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Dei 19 i detenuti positivi (su una popolazione complessiva di 58.035 reclusi), due sono ricoverati in strutture ospedaliere, gli altri si trovano “in isolamento sanitario in camere singole dotate di bagno autonomo all’interno di apposite sezioni detentive, dove vengono effettuati tutti i controlli disposti dalle autorità sanitarie”.

Dei 116 poliziotti penitenziari positivi al tampone (su quasi 38mila unità), “17 sono ricoverati in ospedale, mentre la maggior parte si trova in isolamento fiduciario domiciliare o nel proprio alloggio in caserma”.

Proprio per “prevenire al massimo” la possibilità di contagi dall’esterno, sono state predisposte “145 tensostrutture davanti agli ingressi degli istituti penitenziari per il triage. Negli istituti dove non è presente la tensostruttura sono stati individuati appositi locali isolati”.

Coronavirus, il Garante dei detenuti: “Diradare la densità nelle carceri”

“Il numero di persone detenute attualmente risultate positive a seguito dei test è estremamente contenuto, siamo al di sotto delle 20 persone. Un numero molto ristretto. Però il problema è potenzialmente molto pericoloso, in grado di esplodere, soprattutto perché se non si realizza la possibilità di allentamento del numero delle persone detenute all’interno degli spazi esistenti, non ci potranno essere situazioni di effettiva separazione”: a dirlo è il Garante delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, in conferenza stampa all’Iss (Istituto superiore di sanità).

“Il numero basso attuale – ha proseguito il Garante – non ci deve accontentare ma va trovata una modalità per allentare, diradare la densità del numero di persone all’interno delle attuali istituzioni”. (Fonte: Ansa)