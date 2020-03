Coronavirus, Carlo Calenda in quarantena: “Sono stato a Padova”

ROMA – Carlo Calenda, eurodeputato e leader di Azione, è in quarantena a causa dell’emergenza coronavirus: “Attualmente – ha spiegato a Un Giorno da Pecora – sono in quarantena per due settimane, come i deputati italiani del Nord, ma io ho fatto un evento a Padova e quindi conta anche questo. Gli eurodeputati che sono stati in zone a rischio in certe regioni italiane non vanno all’Europarlamento: la settimana scorsa non c’era la riunione e non andranno anche questa settimana”.

“Non vogliamo che il Parlamento si blocchi – aveva detto solo ieri il presidente dell’Europarlamento David Sassoli – Ecco perché intorno all’attività legislativa e propriamente parlamentare non vogliamo che ci siano delle condizioni che possano mettere a rischio tutto questo. Vogliamo partecipare con gli altri ad affrontare un’emergenza che riguarda i nostri cittadini, e sappiamo che come avviene in tutti i Paesi questo preveda delle misure che devono essere rispettate”.

“Salvo quanto diversamente specificato – si legge in una nota dell’Europarlamento – gli organi di governo del Parlamento, le riunioni plenarie, ordinarie e straordinarie delle commissioni e i gruppi politici non devono essere limitati nella loro capacità di funzionare normalmente. Le riunioni plenarie del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo nei locali del Parlamento restano possibili alle stesse condizioni”.

Fonte: Radio Uno, FanPage.