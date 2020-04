Coronavirus. Da casa si esce a Maggio, scordatevi Aprile. Altopiano contagi ti dice la data

ROMA – Coronavirus. Da casa si esce a Maggio, scordatevi Aprile, se mai qualcuno avesse coltivato l’illusione di Aprile.

Da casa si esce a Maggio. Maggio quando? Ad Angelo Borrelli è stato domandato: sabato 16 Maggio è la data? Borrelli ha risposto correttamente con un forse, forse qualche giorno prima, forse qualche giorno dopo. Per far capire, ha detto che il Primo di Maggio lo faremo in casa, come Pasqua e Pasquetta (sperando che la gente non si concede il suicidio sanitario di pranzi a famiglie allargate).

Non ha potuto Borrelli evitare che l’ansia di avere una data, una data grazie alla quale segmentare l’ansia, una data come ossigeno psicologico per la nostra attesa, tutto questo partorisse appunto una data: il 16 di Maggio. Ma potrebbe essere il 9 di Maggio o il 23 di Maggio. Un sabato o un lunedì di Maggio valgono l’altro, anche se lunedì 4 Maggio è in meno probabile. Non scommetteteci sul 4 di Maggio e scordatevi Aprile.

Dove sta scritto? Sta scritto nei numeri dell’Altopiano contagi, li potete annotare giorno per giorno alle 18 o giù di lì. Potete ricavarla anche da soli la data in cui si esce da casa. Più o meno sei settimane dopo che l’Altopiano contagi diventa discesa. Ad oggi l’Altopiano Contagi è appunto Altopiano e non è discesa. Quindi, se diventa discesa da domani, sei settimane e siamo a metà Maggio.

Se non diventa discesa per un’altra settimana, allora siamo a fine Maggio. Se non diventa discesa tra due settimane, allora siamo…Meglio non pensarci oggi a dove potremmo essere se tra due settimane ancora Altopiano contagi non fosse discesa. Allora non saremmo a fuori casa a Giugno, saremmo probabilmente a un fuori casa di sopravvivenza, con molti rischi, limitazioni e non poche vittime.

E quando è che Altopiano contagi diventa discesa? L’ultimo numero indice, quello di ieri, è stato 2.477. Diciassette giorni fa il numero indice era stato 2.470. In mezzo ci sono stati cinque giorni da quattromila e passa. E altrettanti da tremila e più. E gli altri da duemila e più. Ecco, quando il numero indice andrà sensibilmente sotto duemila e lo farà per due/tre giorni di seguito allora sarà discesa. Da allora contate sei settimane e avrete, anche da soli, la data per uscire di casa.