Coronavirus Roma, Casa di riposo Giovanni XXIII: 13 anziani positivi, 1 morto

ROMA – “E’ stata predisposta l’Unità di Crisi per la Casa di riposo Giovanni XXIII in via Galeffi a Roma gestita dalla Fondazione Sorelle della Carità. Ad oggi risultano positivi 13 anziani di cui uno ricoverato, 5 operatori e stanotte c’è stato un decesso di una anziana e sul posto è giunto il servizio medico legale per il riscontro e il trasporto della salma”.

A parlare è l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Assessore che ora spiega la situazione nella Casa di riposo dopo i tredici casi di positività e, soprattutto, dopo il decesso di una anziana nella notte:

“Vista la gravità della situazione – spiega ancora l’assessore – e l’insufficienza dell’azione messa in campo dalla proprietà della casa di riposo, che non adempie alle prescrizioni indicate dalla Asl Roma 2, si è ordinato alla Asl di subentrare nella gestione sanitaria vista la impossibilità della proprietà”.

“Si è infine chiesto al Comune di Roma – conclude la nota dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – di predisporre tutte le azioni tese a garantire l’approvvigionamento del vitto agli ospiti della struttura che continuerà ad essere posta in isolamento secondo le direttive impartite dalla Asl e dal servizio regionale di sorveglianza malattie infettive SERESMI – Spallanzani”.

Fonte: Ansa.