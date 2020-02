ROMA – Due casi sospetti di Coronavirus a Nettuno. Una giovane coppia di fidanzati, tornati una settimana fa da un viaggio a Codogno, hanno uno stato febbrile. È stato il giovane a chiamare lo Spallanzani per chiedere cosa fare.

Un’ambulanza dell’ospedale è arrivata immediatamente a Nettuno e li ha prelevati per portarli in isolamento dopo averli completamente sigillati in tute apposite. La ragazza ha la febbre il giovane è senza sintomi e in questi giorni non avrebbero incontrato nessuno. Nelle prossime ore verranno entrambi sottoposti al test per verificare se hanno avuto il contagio o si tratta di semplice influenza.

Nella giornata di oggi, 24 febbraio, verranno sottoposti agli approfondimenti di rito che prevedono 48 ore di verifiche e per il momento sono in attesa di conoscere l’esito delle prime analisi. Risultati del test che dovrebbero essere comunicati dallo Spallanzani nel bollettino delle ore 12. Il Sindaco di Nettuno ha contattato l’Istituto per le malattie infettive per avere notizie così come i vertici dell’Ospedale e le forze di polizia in attesa di capire se ci sono protocolli da attuare.

I due rientrano nei 23 casi al momento sottoposti a test allo Spallanzani, dei quali si attende ancora l’esito del tampone. “Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 93 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus” spiegano dall’ospedale nell’ultimo bollettino medico emesso nella giornata di ieri. “Di questi, 66, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventisette i pazienti tutt’ora ricoverati”. E “23 sono i casi sottoposti al test che risulta tutt’ora in corso. Due rimangono ricoverati per altri motivi. In caso di evoluzioni del quadro clinico, verranno dati immediati aggiornamenti”. (fonte ROMA TODAY)