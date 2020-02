ROMA – Nel pomeriggio di venerdì 21 febbraio, il medico di turno al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia a Roma ha chiesto l’intervento di un’ambulanza in bio-contenimento per il trasporto allo Spallanzani di una donna con patologia respiratoria.

La donna sarà posta in isolamento in una stanza a biocontenimento per sospetto coronavirus. La 54enne manifesta i sintomi della polmonite, con febbre alta e forti difficoltà respiratorie.

La donna è romana e risiede nel X municipio che comprende Ostia, il quartiere di Roma che si affaccia sul mare. All’ospedale Grassi di Ostia ha riferito di aver avuto contatti con una nonna e il nipotino rientrati in Italia dalla Cina a metà gennaio.

L’attenzione è altissima – confermano dall’ospedale Grassi – non appena ci ha riferito dei contatti con la nonna e il bambino rientrati dall’Asia abbiamo attivato il protocollo e avvisato gli uffici competenti”. Bisognerà ora attendere gli esiti dei test che verranno svolti allo Spallanzani.

Fonte: AdnKronos, Repubblica